حريق هائل يلتهم عدداً من المحال التجارية في علوة السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- شب حريق في علوة السليمانية مساء اليوم الاثنين مما أدّى إلى التهام عدد من المحال والمخازن التجارية.

وحذّر حاجي عطا، وهو أحد ممثلي علوة السليمانية، في حديث لكوردستان 24 من خطورة اتساع رقعة الحريق، ولا سيما بعدما أتى على شاحنة.

وأفاد مراسل كوردستان 24 بأن الحريق ألحق أضراراً جسيمة في خمسة محال تجارية. ولم ترد بعد أي أنباء عن سقوط إصابات.

هذا وهرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق في محاولة للسيطرة عليه. ولم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، إلا أنه يحصل في الغالب نتيجة تماس كهربائي.