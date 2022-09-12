كوردستان تخصص منحاً مالية لفئة من عائلات ضحايا كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الاثنين صرف منح مالية لعائلات منتسبي الوزارة من الذين قضوا بسبب فيروس كورونا.

وتبلغ قيمة المنحة المالية خمسة ملايين دينار، وستوزع إلى عوائل الكوادر الصحية الذين توفوا بسبب الجائحة التي انتشرت في الإقليم أسوة بدول العالم.

وبحسب كتاب صادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان، فإن المنحة ستصرف إلى عوائل الأطباء والموظفين الصحيين ممن توفوا بالفيروس خلال دوامهم الرسمي.

وأشار الكتاب، الذي اطلعت عليه كوردستان 24، إلى أن المنحة الأولى تضم 89 اسماً، مبيناً أن المنحة توزع على عوائل المشمولين من ميزانية وزارة الصحة.