مسرور بارزاني يقرع جرس انطلاق العام الدراسي الجديد في بردرش

أربيل (كوردستان 24)- قرع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء 13 أيلول \سبتمبر، جرس انطلاق العام الدراسي الجديد في مدرسةٍ تقعُ في قضاء بردرش.

وبتوجيهٍ من وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، ستُخصص الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد للتركيز على تعريف الطلاب بفصول وأقسام وجداول الدراسة، إضافةً إلى عدة مواضيع أخرى هامة مثل:

-حب كوردستان وتنمية ثقافة التعايش بين المكونات

-رفع مستوى الوعي وتقديم المعلومات عن الجوانب السلبية لاستخدام الأسلحة والأسلحة غير المرخصة والأجهزة الأخرى الضارة

-حماية البيئة والمياه كمورد وطني، واستغلالهما بالشكل الصحيح

-كيفية استخدام التكنولوجيا والأجهزة الالكترونية وتجنب سلبياتها

-الاستفادة من دروس الرياضة والفنون