سیاسة

مسرور بارزاني: نعمل على تأسيس بنية تحتية اقتصادية قوية في إقليم كوردستان

وأعرب مسرور بارزاني عن شكره وتقديره للمدرسين والكادر التعليمي في كوردستان على صبرهم وتحملهم رغم الأزمات الاقتصادية
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کوردستان كوردستان وزارة التربية

أربيل (كوردستان24)-قرع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء 13 أيلول \سبتمبر، جرس انطلاق العام الدراسي الجديد في مدرسة أيلول التي تقعُ في قضاء بردرش بمحافظة دهوك

وقال رئيس الحكومة، نعمل على تأسيس بنية تحتية اقتصادية قوية في إقليم كوردستان، مضيفاً أن ذلك سيظهر في المستقبل القريب القادم.

جاء ذلك خلال قرعه جرس بداية العام الدراسي الجديد في مدرسة أيلول في قضاء بردرش في محافظة دهوك، وحديثه حول أهمية الاهتمام بالعلم والمعرفة.

وأضاف رئيس حكومة الإقليم قائلاً "أهنئ جميع الطلاب الأعزاء بمناسبة العام الدراسي الجديد، وأتمنى لكم قضاء سنة جديدة مليئة بالتفوق والنجاح، مضيفاً أن "مرحلةً جديدة قد بدأت بالنسبة للطلاب الجدد، ونحن بحاجة إلى جيل ذكي ومثقف يستطيع خدمة الشعب والوطن".

وأعرب مسرور بارزاني عن شكره وتقديره للمدرسين والكادر التعليمي في كوردستان على صبرهم وتحملهم، واستمرارهم في إعطاء الدروس رغم الأزمات الاقتصادية والصعوبات التي واجهت طريقهم.

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