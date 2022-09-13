تربية كوردستان تحظر الأدوات التي لا تتوافق مع سير العملية التربوية في المدارس

أربيل (كوردستان24)- وجهت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، تعميماً إلى مديرية التربية العامة حمل توقيع الوزير آلان حمه سعيد وجاء فيه، الإعلان عن بدء حظر كل الأدوات التي لا تتوافق مع سير العملية التربوية داخل المدارس.

ومن المواد التي ستحظر وزارة التربية في حكومة الإقليم جلبها إلى المدارس هي التالية:

1-حيازة الأسلحة والمعدات الضّارة والخطيرة، وفي حال حيازتها عدا عن الإجراءات الإدارية، يجب إخبار الجهات المسؤولة داخل الحكومة بالأمرعن طريق مديرية التربية العامة لتأخذ إجراءاتها

2-السجائر والنرجيلة بكافة أنواعهما

3-الإعلانات التجارية والنشاط السياسي وكل الأنشطة الأخرى البعيدة عن التربية والتعليم

4-استخدام العنف الجسدي والنفسي والمعنوي إضافةً للسلوك الهّدام

5-استخدام الشعارات التي لا تتوافق مع مبادئ التعايش السلمي لشعب كوردستان

6-لا يُسمح بأي شكلٍ من الأشكال استخدام أجهزة الموبايل والأجهزة الذكية للتصوير الفوتوغرافي أو لتسجيل الفيديو وفتح البث المباشر لمواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الدراسي

تشمل النقاط المذكورة أعلاه الطلاب إضافةً إلى المدراء ومساعديهم وكذلك المدرسين، ولتنفيذ هذه النقاط ستشكل مديريات التربية في الأقضية لجنةً دائمة لمتابعة سيرها بسلاسة.

بدأ اليوم الثلاثاء في إقليم كوردستان العام الدراسي الجديد 2022-2023، ووفقاً للاحصائيات التي أعلنها وزير التربية، فإن حكومة الإقليم خصصت مبلغ 100 مليار دينار لسير العملية التربوية، تشمل (ترميم المدارس وتأمين احتياجاتها، توفير النفط الأبيض، وطبع كتب دراسية جديدة).