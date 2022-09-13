تربية كوردستان: العام الجديد سيكون عام الاهتمام بالدراسة المهنيّة

أربيل (كوردستان24)- قال وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم الثلاثاء، إن العام الدراسي الجديد سيكون عام الاهتمام بالدراسة المهنية، مضيفاً "أتمنى أن يكون العام الجديد مليئاً بالنجاح والانتاج".

جاء ذلك خلال مشاركته مع رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني في قرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في مدرسة أيلول بقضاء بردرش، قائلاً "أبارك لجميع المدرسين والموظفين والطلاب عامهم الدراسي الجديد"، مضيفاً " لدينا خلال هذه السنة خطط وبرامج مختلفة لتطوير قطاع التربية ".

ووجه الوزير شكره وتقديره إلى رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، لدوره الكبير في تطوير العملية التربوية وتواصله الدائم مع الوزارة لمتابعة سير عملها.

وأضاف آلان حمه سعيد أن حكومة الإقليم خصصت مبلغ 100 مليار لسير العملية التربوية تشمل: (46 مليار لإكمال بناء المدارس الجديدة، و20 مليار لتوفير احتياجات المؤسسات التعليمية، و500 مليار للدراسة المهنية، و17 مليار لطباعة الكتب الجديدة، وثلاثة مليارات لبناء غرف جديدة، وثمانية مليارات لشراء الكاز الأبيض للمدارس لاستخدامه في التدفئة خلال فصل الشتاء).