السيسي يصل قطر لأول مرة منذ توليه منصبه

أربيل (كوردستان 24)- بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء زيارة تستمر يومين لقطر، هي الأولى له منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات.

تأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على مزيد من الدعم المالي والاستثمارات لتخفيف وطأة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي سيناقش القضايا الثنائية والإقليمية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي زار مصر في حزيران يونيو الماضي.

إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ "تقدم مستقبلي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدى وصوله... في زيارة رسمية للبلاد".

وقطعت مصر علاقاتها مع قطر في حزيران يونيو 2017 الى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين بعدما وجّهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي خلعها الجيش المصري من السلطة في العام 2013.

وفي يناير كانون الثاني 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر.

وفي نهاية آذار مارس، أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4,5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كورونا وتفاقمت تلك المشكلات اثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة الى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين.

كما وقّع العملاق القطري "قطر إنرجي" في التوقيت نفسه اتفاقاً مع شركة "إكسون موبيل" يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

وذكرت مصادر دبلوماسية، وفقاً لوكالة رويترز، أن السيسي سيلتقي خلال زيارته بشركات قطرية ومجلس الأعمال المصري القطري.