غوتيريش: مواجهة التحديات تتطلب تضامناً وتعاوناً وصياغة توافقات

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى التضامن والتعاون والتواصل وصياغة توافقات في الآراء والحلول، وذلك في إفتتاح الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطابه "إنّنا نواجه عالماً في خطر عبر عملنا لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة".

وأضاف غوتيريش "انّ التحدّيات الراهنة تتراوح من النزاعات والتغيّر المناخي، إلى نظام مالي عالمي معطوب يخذل البلدان النامية، إلى الفقر وعدم المساواة والجوع، إلى الانقسامات وانعدام الثقة".

وأشار الى "أنّ مواجهة التحدّيات المشتركة تتطلّب تضامناً متواصلاً" و"تعاوناً" و"صياغة توافقات في الآراء وحلول".

واعتباراً من الثلاثاء المقبل سيتوالى على منبر الجمعية العامة عشرات من رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم لإلقاء كلمات بلادهم من هذا المحفل السنوي.

المصدر: فرانس برس