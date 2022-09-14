سیاسة

مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية: وفاة 48 مواطناً إيرانياً في زيارة الأربعينية

وأضاف المسؤول الإيراني أن 11 ألف زائر إيراني نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس
author_image مظفر مزوري
إيران زوار الاربعينية النجف موسسة الحج كربلاء

أربيل (كوردستان24)- قال مسؤول مؤسسة الحج والزيارة الإيراني صادق الحسيني اليوم الأربعاء، إنه توفي حتى اللحظة 48 مواطناً إيرانياً، وأصيب آلافٌ آخرون، بسبب حوادث المرور وتدهورصحتهم أثناء زيارة أربعينية "الإمام الحسين"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وفي كل عام يتجمع مئات الآلاف من المسلمين الشيعة في العراق والقادمين من الدول الأخرى في النجف وكربلاء العراقيتين، بهدف المُشاركة في إحياء ذكرى أربعينية "الإمام الحسين".

وأضاف المسؤول الإيراني أن 11 ألف زائر إيراني نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس، وبسبب مشقة السفر تدهورت صحتهم، مؤكداً وفاة 48 شخصاً منهم.

خلال هذه السنة ولأول مرة شرّعت السلطات المحلية في إقليم كوردستان فتح منفذ حاج عمران الحدودي مع إيران للزوار الشيعة المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية "الإمام الحسين" في مدينتي النجف وكربلاء.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف