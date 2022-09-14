مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية: وفاة 48 مواطناً إيرانياً في زيارة الأربعينية

أربيل (كوردستان24)- قال مسؤول مؤسسة الحج والزيارة الإيراني صادق الحسيني اليوم الأربعاء، إنه توفي حتى اللحظة 48 مواطناً إيرانياً، وأصيب آلافٌ آخرون، بسبب حوادث المرور وتدهورصحتهم أثناء زيارة أربعينية "الإمام الحسين"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وفي كل عام يتجمع مئات الآلاف من المسلمين الشيعة في العراق والقادمين من الدول الأخرى في النجف وكربلاء العراقيتين، بهدف المُشاركة في إحياء ذكرى أربعينية "الإمام الحسين".

وأضاف المسؤول الإيراني أن 11 ألف زائر إيراني نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس، وبسبب مشقة السفر تدهورت صحتهم، مؤكداً وفاة 48 شخصاً منهم.

خلال هذه السنة ولأول مرة شرّعت السلطات المحلية في إقليم كوردستان فتح منفذ حاج عمران الحدودي مع إيران للزوار الشيعة المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية "الإمام الحسين" في مدينتي النجف وكربلاء.