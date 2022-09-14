الداخلية: سيتم إصدار الجواز الإلكتروني بالفترة المقبلة وسيكون بتقنية عالية جداً

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الداخلية العراقية أنه سيتم إصدار الجواز الالكتروني بالفترة المقبلة وسيكون بتقنية عالية جداً، معلنةً عن مشروع لتوأمة الجواز الالكتروني مع البطاقة الوطنية في ظل التوجه لمغادرة الجواز الورقي.

وقال مدير جوازات الكاظمية العميد فاضل كامل لوكالة الانباء العراقية اليوم الأربعاء "إن عملية إصدار الجوازات مستمرة، مؤكداً أن المعاملة لا تتجاوز 72 ساعة ولا يوجد أي توقف في إصدار الجوازات".

وأضاف العميد فاضل كامل "أنه سيتم إصدار الجواز الإلكتروني بالفترة المقبلة وسيكون بتقنية عالية جداً".

وأشار الى "أن الإجراءات الخاصة بالجواز الإلكتروني تمت المباشرة بها، بجهود الوكيل الأقدم ومدير الجنسية العام ومدير شؤون الجوازات، وهنالك عمل دؤوب على هذا الموضوع".

ولفت كامل الى "وجود مشروع يتضمن توأمة الجواز الإلكتروني بعد صدوره والبطاقة الوطنية في إطار مساعي مغادرة الجواز الورقي".

وتابع قائلاً "إن إصدار الجواز للحالات الانسانية يكون في نفس اليوم، وهناك إمكانية للذهاب إلى دار سكن للمواطن أو المستشفى إذا كان راقداً ويتعذر عليه الوصول إلى دائرة إصدار الجوازات بهدف إنجاز معاملته".