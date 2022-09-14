صحة وبیئة

الأنواء الجوية: تصاعد للغبار غداً وارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل

author_image مظفر مزوري
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العراق الطقس الغبار درجات الحرارة الرياح

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية العراقية اليوم عن حالة الطقس للايام المقبلة وتوقعت تصاعداً للغبار يوم غد وارتفاعاً بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة الانواء الجوية اليوم الأربعاء في بيان لها "إن طقس البلاد يوم غد الخميس سيكون صحواً مع غبار خفيف في المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كيلومتر في الساعة، أما في إقليم كوردستان سيكون الطقس صحواً، فيما ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كيلومتر في الساعة، أما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في إقليم كوردستان والمناطق الوسطى، في حين ستنخفض بضع درجات عن السابق في المناطق الجنوبية.

وأضاف البيان "ان طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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