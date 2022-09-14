الداخلية الإيرانية: أكثر من خمسة ملايين زائر إيراني دخلوا العراق حتى الآن

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي ان اكثر من خمسة ملايين زائر إيراني دخلوا الأراضي العراقية حتى الآن.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في تصريح له خلال تفقده معبر مهران الحدودي بمحافظة ايلام غرب ايران "لغاية الان بلغ عدد الزوار الإيرانيين الداخلين الى العراق أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون فيما عاد منهم مليون ونصف المليون زائر الى إيران".

وأشار أحمد وحيدي الى أنه "ليس لدينا أي مشاكل في المعابر الحدودية مع العراق، وأي شخص يريد الذهاب لزيارة العتبات المقدسة يمكنه دخول العراق عبر حدود الدخول المحددة".

وأضاف وحيدي "ان حركة المرور في جميع المعابر الحدودية الستة مع العراق انسيابية، وبإمكان الزوار زيارة العتبات المقدسة بيُسر ومن دون أي مشكلة".

وتطرق الى مشكلة الرعايا الافغانستانيين والباكستانيين على حدود شلمجة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران الذين كانوا يعتزمون دخول العراق، قال وحيدي "لقد تم حل مشكلة هؤلاء الرعايا بالتنسيق بين حرس الحدود والحكومة العراقية، ويمكنهم الدخول الى العراق بدون أي مشكلة".