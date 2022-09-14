أمن

تركيا تلقي القبض على عنصرين من العمال الكوردستاني في مخيم مخمور

المقبوض عليهما هما خطيب غوناي الملقب بـشاهان، وآية أحمد الملقبة بـتكوشين قامشلي
author_image مظفر مزوري
ترکیا حزب العمال مخيم مخمور وحدات حماية الشعب

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز الاستخبارات الوطني التركي (ميت) اليوم الأربعاء، أن جهازهم تمكن خلال عملية نفذها في مخيم مخمور من إلقاء القبض على عنصرين من مسلحي حزب العمال الكوردستاني حسبما أفادت به وكالة الأناضول.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني تركي "أن المقبوض عليهما هما خطيب غوناي الملقب بـشاهان، وآية أحمد الملقبة بـتكوشين قامشلي"، مضيفةً "بعد القبض عليهما تم احضارهما إلى تركيا".

وأضافت الوكالة "أن غوناي دخل الأراضي الإيرانية بطريقةٍ غير قانونية، ومنها انتقل إلى العراق في مخيم مخمور ليتلقى التدريبات هناك، ويتسلم مهمة قائد وحدة قتالية داخل العمال الكوردستاني".

وأشارت إلى أن "آية أحمد (تحمل الجنسية السورية) انخرطت عام 2015 في صفوف وحدات حماية الشعب داخل سوريا، لتنتقل لاحقاً إلى معسكرات العمال الكوردستاني في جبل غارا بكوردستان العراق، ثم في العام 2018 انضمت إلى معسكر الحزب في مخيم مخمور".

وتقع بلدة مخمور ما بين نينوى وأربيل وتضم في محيطها مخيماً تأسس في تسعينيات القرن الماضي ويحتضن آلافاً من كورد تركيا الذين عبروا الحدود في ذلك الوقت.

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