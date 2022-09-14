ریاضة

سرقة منزل توماس مولر خلال مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

قام مجهولون بسرقة المنزل في أوترفينغ واستولوا على الأموال والمجوهرات وأشياء ثمينة قُدرت قيمتها بـ500 ألف يورو
author_image مظفر مزوري
العالم بايرن ميونخ برشلونة مولر سرقة

أربيل (كوردستان 24)- تعرض منزل توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ الالماني للسرقة خلال مباراة فريقه ضد ضيفه برشلونة الاسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أفادت صحيفة بيلد الألمانية الأربعاء.

وقالت الشرطة المحلية في بيان من دون ذكر الاسم "إن مساء الثلاثاء قام مجهولون بسرقة منزل في أوترفينغ واستولوا على الأموال والمجوهرات وأشياء ثمينة قُدرت قيمتها بـ500 ألف يورو".

ووفقًا لمعلومات صحيفة بيلد، الفيلا تعود لمولر الذي كان يخوض المباراة التي انتهت بفوز فريقه ضد لاعبه السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزملائه في النادي الكاتالوني.

وقعت الاحداث عند حوالي الساعة العاشرة مساءً في التوقيت المحلي أي مع انطلاق الشوط الثاني، في أوترفينغ جنوب ميونيخ على بُعد حوالي أربعين كيلومترًا من ملعب أليانز أرينا.

وقالت الشرطة إن اثنين على الأقل من اللصوص تمكنا من الفرار عند وصول عناصرها بعد دقائق، وعلى الرغم من عمليات التفتيش المكثفة، لم يتم القبض على الفاعلين.

المصدر: فرانس برس

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