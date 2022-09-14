رئيسة المفوضية الاوربية: من الضروري إبقاء العقوبات على روسيا وإنه وقت التصميم وليس التهدئة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء أمام البرلمان الأوربي في ستراسبورغ أن الاتحاد الأوروبي بصدد إجراء إصلاحات كاملة وعميقة لسوق الكهرباء، غداة ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة تزامنا مع الزيادة في أسعار الغاز، مؤكدة أنه من الضروري إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وإنه وقت التصميم وليس وقت التهدئة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء "أن الاتحاد الأوروبي سيجري إصلاحًا كاملاً وعميقا لسوق الكهرباء، في الوقت الذي تشهد فيه الدول الأوروبية ارتفاعا في أسعار الطاقة بالتوازي مع الزيادة في أسعار الغاز".

وأضافت فون دير لاين "ان التصميم الحالي لسوق الكهرباء لم يعد ينصف المستهلكين الذين يجب أن يجنوا فوائد الطاقات المتجددة المنخفضة الكلفة، لذلك يجب علينا فصل أسعار الكهرباء عن تأثير الغاز الذي يهيمن عليها، وبعد الأزمة الحالية يجب أن نفكر في المستقبل".

وأشارت فون دير لاين الى "أنّ وضع سقف لعائدات شركات الطاقة المتجدّدة والنووية سيسمح بجمع أكثر من 140 مليار يورو لدول الاتحاد الأوروبي، وأنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرّضة للخطر".

وقالت فون دير لاين "إن الاتحاد الأوروبي سيؤسس بنكا عاما جديدا مخصصًا لتطوير الهيدروجين، قادر على استثمار ثلاثة مليارات يورو لبناء السوق المستقبلية لهذه الطاقة المزدهرة".

وأضافت "علينا الانتقال من السوق المتخصصة إلى السوق الجماهيرية... ونريد إنتاج عشرة ملايين طن من الهيدروجين المتجدد في الاتحاد الأوروبي كل عام بحلول عام 2030".

من جهة أخرى، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على "ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، معتبرة أن وقت التهدئة لم يحن بعد".

وقالت فون دير لاين "أريد أن يكون الأمر واضحاً: العقوبات ليست على وشك أن تُرفع، إنه وقت التصميم وليس وقت التهدئة، مضيفةً أنها ستسافر إلى كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي لمناقشة استمرار المساعدات الأوروبية بالتفصيل".

المصدر: فرانس برس