إقليم كوردستان يستقبل 3.7 مليون سائح منذ مطلع العام الجاري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء استقبال 3.7 مليون سائح معظمهم من وسط العراق وجنوبه منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب إحصائية أصدرتها هيئة السياحة فإن ثلاثة ملايين و779 ألفاً و656 سائحاً قصدوا المناطق السياحية في إقليم كوردستان، للفترة من 1 كانون الثاني يناير لغاية آب أغسطس 2022.

وأشارت إلى أن 85 بالمئة من السائحين قدموا من وسط العراق وجنوبه، بينما شملت النسبة المتبقية سائحين أجانب، كما جاء في الإحصائية.

وذكرت هيئة السياحة أن السائحين استجموا في نحو ثلاثة آلاف من المواقع السياحية التي تقدم فيها مختلف الخدمات والفعاليات السياحية.

وشملت الإحصائية كذلك أماكن مخصصة للسياحة الشتوية والتزلج.

وفي حزيران يونيو الماضي، أعلنت وزارة البلديات والسياحة تقريراً ضم 17 نقطة لزيادة الاهتمام بالقطاع السياحي، في الوقت الذي أعدّت فيه هيئة السياحة خطة تمتد لثماني سنوات وتهدف أساساً لتعزيز السياحة عبر زيادة المشاريع الاستثمارية في هذا المجال.