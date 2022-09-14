مسرور بارزاني يبحث مع القنصل الروسي أهمية حل المشاكل بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 14 أيلول (سبتمبر) 2022، القنصل العام الروسي الجديد لدى إقليم كوردستان ماكسيم روبين.

وهنأ رئيس الحكومة القنصل العام الروسي الجديد، على تسلّم عمله الجديد، وتمنى له النجاح في مهامه.

وأبدى القنصل العام الروسي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

كذلك ناقش الجانبان الوضع العام في العراق وأهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.