اتفاق مرتقب.. نيسان "أقصى موعد" لإجراء انتخابات كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري اليوم الأربعاء إن شهر نيسان أبريل المقبل قد يكون "أقصى موعد" لإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية.

وتؤيد بعض الأحزاب السياسية تأجيل الانتخابات لحين حسم الخلافات، بيد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكد مراراً تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها.

وقال فوزي حريري في حديث لكوردستان 24، "نحن بانتظار اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وبعد ذلك تعقد رئاسة إقليم كوردستان اجتماعاً شاملاً وواسعاً مع الأطراف السياسية بهدف تحديد موعد للانتخابات".

وكان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، لكن الخلافات بشأن قانون الانتخابات أرجأت الاقتراع إلى أجل غير مسمى.

وأضاف حريري "تريد رئاسة إقليم كوردستان إجراء الانتخابات في نيسان المقبل كأقصى موعد".

ومن المرجح أن يعقد الحزبان الكورديان اجتماعاً في المستقبل القريب لتذليل العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات عبر التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن موعدها.

ولا تزال الخلافات تدور حول النظام الانتخابي، إذ يؤيد الاتحاد الوطني وبعض القوى الأخرى أن يكون الإقليم المؤلف من أربع محافظات دوائر متعددة.

وفي المقابل يقترح الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يقسم النظام الانتخابي إلى دوائر متعددة ودائرة واحدة بواقع 50 بالمئة لكل منهما.

وإذا ما أُرجئ موعد الانتخابات إلى نيسان أبريل، فيتعين على البرلمان تجديد الثقة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتمديد عملها.

وسبق أن عقدت رئاسة إقليم كوردستان سلسلة اجتماعات مع القوى السياسية في محاولة لتوحيد الرؤى إزاء الانتخابات، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق حاسم.