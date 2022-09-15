الصحة العالمية: النهاية تلوح في الأُفُق

أربيل (كوردستان 24)- قالت منظمة الصحة العالمية أن النهاية تلوح في الأفق لوباء كورونا وأن الوفيات وصلت الى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس 2020.

وحسب صحيفة "إن بي سي نيوز" الامريكية فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن كوفيد 19 قد تقترب من نهايتها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تصريح صحفي الأربعاء "لم نكن قط في وضع أفضل لإنهاء الوباء"، مضيفا "لم نصل إلى هناك بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق".

لكن تيدروس حذر من "أن العالم قد يشهد المزيد من المتغيرات، والمزيد من الوفيات، والمزيد من الاضطرابات والمزيد من عدم اليقين إذا خفف جهود الاختبار والتلقيح والعلاج".

ووصلت الوفيات الأسبوعية الجديدة الى أدنى مستوياتها الأسبوع الماضي منذ شهر مارس 2020، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية حوالي 11000 حالة وفاة على مستوى العالم في أسبوع من 5-11 سبتمبر الجاري، بانخفاض 22% عن الأسبوع السابق.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فقد تراجعت الحالات الأسبوعية الجديدة بنسبة 28% في ذلك الوقت من حوالي 4.2 مليون خلال الأسبوع من 29 أغسطس الى 4 سبتمبر الى حوالي 3.1 مليون الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، بقيت وفيات كورونا في الولايات المتحدة ثابتة نسبيا، مع تغيير طفيف خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لإحصاءات "إن بي سي نيوز".