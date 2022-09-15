أكثر من مليون ونصف سائح زاروا أربيل هذا العام

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للسياحة في أربيل أن مليون و810 الاف سائح زاروا أربيل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وقال مدير سياحة أربيل إسماعيل مينة خان لـكوردستان24 "تزايد عدد السياح المحليين من المحافظات العراقية والدول الأجنبية الى إقليم كوردستان مقارنة بالسنوات الماضية، فقد زار مليون و810 الآف و 362 سائح أربيل في الأشهر الثمانية الماضية من هذا العام".

وأضاف إسماعيل "ان 383.120 سائحاً أجنبياً قدموا الى أربيل من خارج العراق".

وأشار الى "ان الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تهدف الى تنويع مصادر الدخل، لذلك تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع السياحي لتنمية هذا القطاع، وتحقيقاً لهذه الغاية فقد اتخذت الحكومة عدة خطوات إصلاحية وقدمت تسهيلات لمصلحة القطاع السياحي، وكان لذلك الأثر الكبير في زيادة عدد السياح الى إقليم كوردستان".