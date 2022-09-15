مسرور بارزاني: سنتخذ خطوات أكبر لتنفيذ مشاريع أخرى

أربيل (كوردستان24)- وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس 15 أيلول 2022 الحجر الأساس لإنشاء طريق سبيلك - خليفان الاستراتيجي المزدوج في إدارة سوران المستقلة، وأكد أن الحكومة ستتخذ خطوات أكبر لتنفيذ مشاريع أخرى.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في كلمة له اليوم في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع طريق سبيلك-خليفان الاستراتيجي في سوران "من الواضح أن الإنجازات التي تمت في هذه المنطقة خلال السنة الماضية كبيرة، وآمل أن يتم إنجاز العديد من المشاريع الأخرى لأهالي المنطقة في السنوات القادمة، ونحن بدورنا سندعمها بشتى الطرق".

وقدم رئيس الحكومة التهاني لأهالي سوران ومسؤوليها، بمناسبة حلول الذكرى السنوية لإعلانها إدارة مستقلة، كما أشاد بأداء المسؤولين فيها.

وأشار بارزاني الى أنه "في إطار برنامج الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان أولينا اهتماماً كبيراً لبناء الطرق كبنية تحتية اقتصادية لإقليم كوردستان، وقمنا بتنفيذ مشاريع الطرق في جميع مدن كوردستان وسنقوم بتنفيذ المزيد من المشاريع الأخرى في إقليم كوردستان بشكل عام، وفي هذه المنطقة لدينا العديد من المشاريع الأخرى مثل مشروع طريق سيدكان وبرادوست ومنطقة بارزان وميركسور وطريق هاملتون، هذه كلها ضمن برامج الحكومة وستقوم بتنفيذها".

وحث رئيس الحكومة المواطنين ولا سيما السائقين، على الالتزام التام بالإرشادات المرورية لتجنب حوادث السير التي تقع بسبب السرعة الفائقة.

وتابع رئيس الحكومة قائلاً "ان سوران تتمتع بمكانة خاصة سواء من حيث تضحياتها في سبيل الدفاع عن حقوق وإنجازات إقليم كوردستان، أو من حيث الطبيعة طبيعتها الخلابة، لذلك لدينا العديد من البرامج لنولي اهتماماً أكبر بالمنطقة من الناحية السياحية، لجعلها منطقة أكثر جمالاً وجاذبية لاستقطاب سياح أكثر من داخل إقليم كوردستان والعراق والخارج".

وأعرب بارزاني عن أمله في أن يتم تنفيذ مشروع سبيلك-خليفان الاستراتيجي بأسرع وقت وقال "سنتخذ خطوات أكبر لمشاريع أخرى".