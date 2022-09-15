سیاسة

قاسم الأعرجي: الجمود السياسي في طريقه للانفراج والأمن لا يتأثر بالسياسة

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مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
العراق العراق

أربيل (كوردستان24)- أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن الجمود السياسي الداخلي في طريقه للانفراج، مضيفاً أن العمل الأمني لا يتأثر بالاستقطاب السياسي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي وتلقته كوردستان24، إن الأعرجي استقبل في مكتبه اليوم الخميس، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني اينوتشي.

وأضاف البيان أنه "تم خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق"، إضافةً إلى "استمرار التعاون بين الطرفين في مجال الاستشارة والتدريب".

وتابع البيان أن "الجانبين ناقشا امكانية تدريب الشرطة الاتحادية من قِبل الشرطة الإيطالية الكاربنيري"، وكذلك التعاون في المجال الاستخباري والأمني.

وأشار إلى أن "الأعرجي أكد حرص العراق على علاقته بالناتو، وسعيه في ايصال العلاقة إلى مرحلة الشراكة في مجال التدريب الأمني والاستخباري". 

الأعرجي أكد أيضاً على أن "العمل الأمني لا يتأثر بالوضع السياسي"، مضيفاً أنه "يتوجب علينا تأسيس حوار الحضارات بدل صراع الحضارات"

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