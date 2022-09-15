مسرور بارزاني يعزي بابا شيخ الديانة الإيزيدية

أربيل (كوردستان24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع بابا شيخ الديانة الإيزيدية الشيخ علي شيخ إلياس بمناسبة وفاة أخيه (شيخ حجي).

وأعرب رئيس الحكومة عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبّر بابا شيخ الديانة الإيزيدية، عن تقديره لرئيس حكومة إقليم كوردستان على عزائه ومواساته، كما قدم له الشكر على ما أبداه من مشاعر صادقة.