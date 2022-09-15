مجلس الأمن يمدد مهمة فريق الأمم المتحدة لمتابعة جرائم داعش في العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من تنظيم داعش "يونيتاد" في العراق.

وذكر المجلس في بيان تلقت كوردستان24 نسخةً منه أنه "جدد في القرار 2651 ولاية فريق التحقيق (يونيتاد) حتى 17 أيلول 2023، وهو الفريق الذي تم إنشاؤه في المقام الأول بموجب القرار 2379 (2017) بناءً على طلب من حكومة العراق".

ورحب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد) كريستيان ريتشر، بحسب البيان، بـ"تجديد ولاية الفريق لما يمثله من برهان على التزام المجتمع الدولي بمهمة فريق التحقيق (يونيتاد)، مضيفاً أنه "سيواصل الفريق عمله، بالتعاون مع حكومة العراق والدول الأعضاء، لخدمة هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق العدالة للضحايا والناجين من الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش".

وتابع ريتشر أن "العراق وكذلك جميع أعضاء مجلس الأمن أظهروا مجدداً دعمهم الثابت للفريق وتحقيقاته، ككيان رائد في السعي لتحقيق المساءلة عن الأفعال الشنيعة لتنظيم داعش، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي بعض الحالات جريمة الإبادة الجماعية".

بدوره، أشار مجلس الأمن، وفقاً للبيان، إلى أن "المستشار الخاص ريتشر، سيستمر بتقديم التقارير بشأن التطورات والتقدم المحرز حول التحقيقات التي أجراها الفريق إلى مجلس الأمن كل 180 يوماً".