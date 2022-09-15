سیاسة

رئيسا الاستخبارات التركي والسوري يجتمعان في دمشق لتطبيع العلاقات

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سوریا سوريا تركيا

أربيل (كوردستان24)- كشفت وكالة رويترز استناداً إلى أربعة مصادر، أن رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركي هاكان فيدان، ورئيس المخابرات السورية علي مملوك، التقيا هذا الأسبوع في العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر إن الاجتماعات الأخيرة، بما في ذلك زيارة فيدان لدمشق استمرت يومين في نهاية أغسطس الماضي، "وسعت إلى تمهيد الطريق لجلسات على مستوى أعلى".

كذلك نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بأنه "موالٍ للحكومة السورية" في الشرق الأوسط أن "الاتصالات التركية السورية أحرزت الكثير من التقدم"، دون الخوض في مزيدٍ من التفاصيل.

كما نقلت الوكالة عن "مسؤول تركي كبير" و"مصدر أمني تركي" أن فيدان ومملوك قاما خلال الاجتماعات، بمناقشة الكيفية التي يمكن أن يلتقي من خلالها وزيرا خارجية البلدين في نهاية المطاف.

وقال المسؤول التركي "تريد روسيا أن تتجاوز سوريا وتركيا خلافاتهما وتتوصلا لاتفاقات محددة، تصب في مصلحة الجميع، بما في ذلك تركيا وسوريا".

وأضاف أن "أحد التحديات الكبيرة تكمن في رغبة تركيا في إشراك المعارضة السورية المسلحة في أي محادثات مع دمشق".

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