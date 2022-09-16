أمن

البيت الأبيض يوافق على منح أوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية

المساعدات الجديدة ستشمل بشكل خاص على صواريخ لراجمات هيمارس الدقيقة التصويب
author_image مظفر مزوري
العالم البيت الابيض مساعدات صواريخ هيمارس اوكرانيا روسيا

أربيل (كوردستان24)- أعلن البيت الأبيض أنه وافق على منح أوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار، تشمل صواريخ لراجمات هيمارس التي سبق لواشنطن أن زودت أوكرانيا بها.

وأصدر البنتاغون بياناً ذكرت فيه "ان المساعدات الجديدة ستشمل بشكل خاص على صواريخ لراجمات هيمارس الدقيقة التصويب والتي سبق أن زودت كييف بها، بالإضافة الى قذائف لمدافع تمتلكها القوات الأوكرانية أساساً، و رادارات مضادة للمدفعية وعربات مدرعة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات لإزالة الألغام".

من جهته قال وزير الخارجية الامريكية أنتوني بلينكن في بيان له "جنباً الى جنب مع حلفائنا وشركائنا، نسلم القوات الأوكرانية الأسلحة والمعدات التي تستخدمها بشكل فعال للغاية بينما تواصل هجومها المضاد ضد روسيا".

وأضاف بلينكن "ان الرئيس الأمريكي كان واضحاً عندما قال سندعم أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك".

ومنذ بدأت الحرب الروسية الاوكرانية في 24 شباط/فبراير، قدّمت الولايات المتّحدة لاوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 15.1 مليار دولار، في حين تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المساعدات منذ وصل بايدن إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 15.8 مليار دولار.

ويأتي الإعلان عن هذه المساعدة الأميركية الجديدة في وقت يشنّ فيه الجيش الأوكراني منذ أسبوعين هجوماً مضادّاً واسع النطاق ضدّ القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها.

المصدر: فرانس برس

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