محما خليل: الخطاب الذي تبناه تحالف نينوى العربي شوفيني ويهدد السلم الأهلي

أربيل (كوردستان24)- قال النائب في مجلس النوب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل، ان الخطاب الذي تبناه تحالف نينوى العربي وادعائه بأن العرب يمثلون 85% من سكان المحافظة، هو خطاب شوفيني ويهدد السلم الأهلي.

وأضاف النائب محما خليل "إن هذا الخطاب الشوفيني المؤسف يذكرنا بالنهج الذي تبناه حزب البعث المنحل الذي يلغي باقي القوميات والاديان والطوائف في بعض المحافظات التي تمتاز بفسيفساء التنوع".

وتابع خليل قائلاً "اذا كان العرب في نينوى يمثلون 85% من سكانها، فهل ان الكورد والايزيديين والاشوريين والمسيح يمثلون ١٥ بالمائة فقط، مشيراً الى ان هذا الخطاب يحمل في طياته إلغاء لكل هذه القوميات والاديان، وينم عن شيء مبيّت لا يعرفه إلا أصحاب هذا التحالف المتطرف".

وأشار الى أنه "لو كانوا صادقين في ادعائهم الكاذب فلماذا يحصل المكون الكردي على 33% في كل دورة انتخابية منذ عام ٢٠٠٦ وليومنا هذا، مشيراً الى ان التركمان والشبك في نينوى يمثلون 10% والاقليات اكثر من 5%".

ولفت الى أنه "لو فرضنا جدلاً بان تكون هذه النسبة للعرب صحيحة، إذاً فلماذا لم يحصل العرب على الاغلبية في الانتخابات الاخيرة بها، اذ ان هذا الامر يدل بان هناك نسب ديمغرافية متساوية او متفاوتة قليلا لكل اهالي نينوى وليس هناك اي امتياز لقومية او ديانة على اخرى".

وأضاف خليل "إن المفارقة التي تنقض كل هذه الادعاءات التي تريد ان تتلاعب بديموغرافية المحافظة بمفاهيم مغلوطة، ان الفائز الاول في نينوى بالانتخابات الماضية ينتمي الى الاقلية الدينية الايزيدية (محما خليل)، وليس من المكون العربي مع الاعتزاز بكل هذا المكون".

واكد محما خليل "ان هوية نينوى متنوعة الاديان والقوميات والطوائف وهذا محط فخرنا واعتزازنا بهذه المحافظة الجميلة، اما ما عدى هذا فهو افتراء بنهج طائفي وعنصري ودعاية انتخابية مبكرة".

ودعا الاخوة العرب من سكان نينوى الحبيبة الى "نبذ هذا الخطاب الشوفيني قبل غيرهم والمسير في جادة الوطنية والمشاركة واشعار الجميع بان نينوى للجميع بدون اي استثناء او امتياز واللجوء الى القانون والدستور في طبيعة التعامل بمختلف المستويات".