سیاسة

خطيب الجمعة في النجف: الإصلاح يجب أن يكون عبر تشكيل الحكومة العراقية

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- قال خطيب خطبة الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي اليوم " الإصلاح يجب أن يكون عبر تشكيل الحكومة العراقية".

وأضاف القبانجي في خطبته "على مجلس النواب ان يعقد جلساته باسرع وقت لاتمام تشكيل الحكومة".

وأشار القبانجي الى أنه "يجب ان يشترك في تشكيل الحكومة جميع اطياف وطوائف الشعب العراقي".

وتابع القبانجي قائلاً "طريق الاصلاح يجب ان يكون عبر تشكيل حكومة قوية نزيهة وكفوءة .. وعن طريق الحضور في الساحة السياسية وليس الانسحاب منها".

وكانت قد أُجريت في العراق انتخابات مبكرة في 10 اوكتوبر 2021، بعد احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة منتخبة، وسلمت زمام الامور الى حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات المبكرة.

وبعد كل انتخابات تظهر المشكلة الأكثر تعقيداً وهي تسمية الرئاسات الثلاث وخاصة رئيس الوزراء؛ بسبب عدم توافق الأحزاب السياسية على شخصية مشتركة.

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