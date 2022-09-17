مقتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الانباء السورية مقتل خمسة جنود سوريين فجر السبت في هجوم جوي إسرائيلي قرب مطار دمشق، فيما يؤكد المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل سبعة اشخاص إثنان منهم من الميليشيات الإيرانية.

وقالت وكالة الانباء السورية عن مصدر عسكري "حوالي الساعة 00,45 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصـواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وأضاف المصدر العسكري "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان "ان قصفاً إسرائيلياً استهدف مواقع في مزارع الغسولة قرب مطار دمشق الدولي ومحيط منطقة السيدة زينب ومنطقة الكسوة في ريف دمشق تتمركز فيها ميليشيات موالية لإيران".

وأضاف المرصد السوري "قتل سبعة عناصر بينهم اثنان من الميليشيات الإيرانية من جنسيات غير سورية، و5 من عناصر قوات النظام"، وذكر المرصد "إن تلك الضربات استهدفت مستودعات أسلحة تابعة لميليشيات مدعومة من إيران".

وكانت غارات جوية إسرائيلية قد استهدفت الشهر الماضي مطار حلب مرتين، وخلال الأعوام الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني.

المصدر: فرانس برس