نيجيرفان بارزاني: عراق اليوم بأمس الحاجة لقيم الأربعينية في التسامح والسلام

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت إن عراق اليوم بأمس الحاجة إلى قيم الأربعينية في التسامح والسلام.

وشارك اليوم أكثر من 20 مليون زائر من أنحاء العالم، بينهم ثلاثة ملايين إيراني، في ذكرى أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية، بحسب السلطات العراقية.

وتمثل ذكرى الأربعينية واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، ويحيي خلالها المسلمون الشيعة ذكرى مرور 40 يوماً على مقتل الإمام الحسين حفيد النبي محمد.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه بموقع تويتر "إن استذكار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) هو استلهام دروس التضحية والنبل في سبيل إعلاء كلمة الحق".

وتابع "وعراق اليوم بأمس الحاجة الى تلك القيم والعبر القيمة لترسيخ مبادئ التسامح والتعايش والسلام بين كافة أطيافه من أجل حياة أفضل لشعبنا ومستقبل مشرق لأجيالنا".

وتأتي زيارة الأربعينية هذا العام وسط أزمة سياسية يشهدها العراق، إذ يزال القطبين الشيعيين الكبيرين في البلاد على خلاف بشأن إمكانية حلّ البرلمان وتسمية رئيس جديد للحكومة.