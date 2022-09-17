صحة وبیئة

حكومة كوردستان ترصد ميزانية مالية لمنع تكرار السيول في أربيل

أسباب السيول ترجع الى الموقع الجغرافي لإقليم كوردستان بالإضافة الى وجود الأخطاء والنواقص في بعض المشاريع.
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وزير البلديات والسياحة ساسان عوني
وزير البلديات والسياحة ساسان عوني
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أربيل (كوردستان24)- وافق رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني على تخصيص مبلغ قدره 35 مليار دينار لحل مشكلة السيول والفيضانات التي تحدث خلال أشهر الشتاء في مدينة أربيل، حسبما أعلنه وزير البلديات والسياحة ساسان عوني.

وشهد إقليم كوردستان في السنوات الأخيرة موجات من الفيضانات والسيول في مناطق متفرقة بسبب التقلبات المناخية التي أثرت على المنطقة عموماً، كما يقول الخبراء.

وقال عوني خلال مشاركته في مؤتمر عُقد اليوم لإيجاد الحلول المبكرة للسيول، إن إقليم كوردستان يعاني من تبعات التغيرات المناخية المتمثلة بالجفاف وقلة الأمطار والنقص الحاد في المياه الجوفية.

وأضاف أن هطول الأمطار الغزيرة خلال وقت قصير، تسبب في حدوث سيول في مناطق متفرقة داخل كوردستان وخصوصاً في أحياء سكنية داخل أربيل، مؤكداً أن ذلك أدى إلى وقوع خسائر في أرواح المواطنين وأضرار في ممتلكاتهم.

وأكد عوني أن أسباب السيول ترجع الى الموقع الجغرافي لإقليم كوردستان بالإضافة الى وجود الأخطاء والنواقص في بعض المشاريع.

وأشار الوزير إلى أن رئيس حكومة كوردستان خصص ميزانية قدرها 35 مليار دينار للوزارات والدوائر المعنية لمعالجة المشاريع التي تسببت في حدوث السيول.

وتابع عوني أن مسرور بارزاني أبدى موافقته على جميع المقترحات المقدمة في محضر اللجنة الفنية العليا للحماية من السيول في أربيل.

وتضمنت المقترحات بناء سدود وقنوات لخزن المياه فضلاً عن مشاريع أخرى.

ويعاني العراق بشكل عام من ظواهر مناخية قاسية جراء تداعيات التغيّر المناخي الذي بات السبب الرئيسي للجفاف، إذ أصبح البلد الخامس في العالم الأكثر تأثراً بالتغير المناخي وفق الأمم المتحدة.

وسبق أن حذّر خبراء من أن التغيّر المناخي يعزز الظواهر الجوية الخطيرة، ومن بينها الجفاف وتكرار العواصف الرعدية بوتيرة متزايدة.

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