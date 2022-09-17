في "عالم القرية الصغيرة".. إحصائية أممية تكشف نسبة المحرومين من الإنترنت

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت أحدث إحصائية للأمم المتحدة أن نحو ثلث سكان العالم يفتقرون لغاية اليوم إلى الاتصال بالإنترنت.

وقال الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة في بيان إن السكان الذين لا يزالون غير متصلين بشبكة الإنترنت "هم أكثر السكان الذين يصعب الوصول إليهم، فضلاً عن صعوبات الانتقال من نفاذ بسيط للشبكة إلى وصول منتظم وسهل".

وأضاف أن تلك العقبات "غالباً ما يتم التقليل من شأنها، مثل سرعات الاتصال البطيئة للغاية، والأسعار المرتفعة جداً للمعدات والاشتراكات، والافتقار إلى الثقافة الرقمية أو حتى الحواجز الثقافية واللغوية، كذلك التمييز بين الجنسين وأحياناً النقص في النفاذ إلى الكهرباء".

يأتي هذا في وقت أكد فيه الاتحاد الدولي على أنه "لا يزال هناك 2.7 مليار شخص غير قادرين على الوصول للإنترنت هذا العام، فقد كان عددهم 3 مليارات في 2021 و3.6 مليار عام 2019، قبل جائحة كورونا".

ولا تزال إفريقيا الأقل اتصالاً بين مناطق الاتحاد الست، مع 40% من السكان يتمتعون باتصال بالإنترنت، فيما يبلغ هذا المعدل في البلدان العربية 70%، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع معدل انتشار الإنترنت من 61% في عام 2021 إلى 64% هذا العام.

وسجلت الأمريكيتان ورابطة الدول المستقلة وأوروبا معدلات تزيد على 80%، في حين تأتي "القارة العجوز" في المرتبة الأولى مع اتصال 89% من سكانها بالإنترنت، حسبما أوردته وكالة فرانس برس.

وقال الاتحاد الدولي للاتصالات في بيان له "يستخدم الآن نحو 5.3 مليار شخص حول العالم الإنترنت، وبينما لا يزال النمو مشجعاً، يشير الاتجاه إلى أنه في غياب استثمارات جديدة في البنية التحتية وزخم جديد لاستقطاب مهارات رقمية جديدة، فإن فرص ربط سكان العالم بحلول عام 2030 تتراجع بشكل متزايد.

وقال الأمين العام للاتحاد هولين جاو قوله "هذا الأمر أعطانا دفعة جيدة من حيث الاتصال، لكن يجب علينا الحفاظ على الوتيرة عينها لضمان استفادة الجميع من الخدمات الرقمية".

وتابع "لا يمكن تحقيق ذلك، إلا من خلال مزيد من الاستثمار في الشبكات والتقنيات الرقمية وتشريعات مستوحاة من أفضل النماذج وعمليات التدريب".