اقتصاد

طالباني يعلن الحرب على المتكاسلين ويكشف عن إجراءات معززة لتنمية كوردستان

هناك عقبات واجهت المستثمرين ومنعتهم من استثمار أموالهم في السوق لأسباب غير واضحة
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نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني
نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني
کوردستان السليمانية قوباد طالباني كوردستان مشاريع

أربيل (كوردستان24)- أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم السبت اتخاذ جملة من الإجراءات الجدية للمضي في تنمية اقتصاد الإقليم، ومنها محاربة المتكاسلين ومن يعرقل إنجاز المشاريع الاستثمارية التي تنفذها حكومة تمثل الجميع.

وقال قوباد طالباني أثناء مشاركته في مؤتمر السليمانية للاستثمار والاقتصاد 2022، "اتخذت حكومة إقليم كوردستان إجراءات جدية لإنهاء اضطرابات السوق واستئناف المشاريع المتوقفة".

وأشار إلى أن العاملين في السوق بحاجة إلى الثقة والأمان لإكمال مشاريعهم، مضيفاً "اتخذنا مؤخراً عدداً من الإجراءات التي من شأنها إنهاء فوضى السوق والتجاوزات التي تحدث بحق أصحاب الشركات والمستثمرين، وخصوصاً في القطاع الخاص".

وقال "جميعاً الآن نسير في اتجاه واحد وننفذ القرارات وندفع مؤسساتنا لأداء واجباتها ومنها مواجهة التراخي والتكاسل والقضاء على الروتين في المؤسسات الحكومية".

وعن سبب توقف المشاريع الحكومية في حدود محافظة السليمانية قال طالباني، إن "إقليم كوردستان يواجه منذ عام 2014 أزمة مالية حادة جراء تداعيّات حرب داعش وكذلك قطع ميزانية الإقليم من جانب الحكومة الاتحادية، وانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها".

ومضى قائلاً "لكنني لا أفهم سبب تباطؤ المستثمرين وعدم تمكنهم من إكمال مشاريعهم"، مردفاً القول "يمكنني الدفاع عن الحكومة، وأقول إنه لهذه الأسباب لم تكتمل المشاريع".

وأكد أن هناك عقبات واجهت المستثمرين ومنعتهم من استثمار أموالهم في السوق لأسباب غير واضحة، مبيناً أنه بعد اجتماعه مع مسؤولي دوائر السليمانية جرى استئناف 50 مشروعاً في غضون ثمانية أيام".

وأعرب طالباني عن تأييده لحكومة قوية موحدة تمثل الجميع.

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