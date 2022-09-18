مجتمع

التعليم العالي تفعّل زانكولاين لقبول الطلاب

انطلاقاً من اليوم وحتى عشرة أيام قادمة سيكون نظام زانكو لاين الخاص بقبول الطلاب في الجامعات والمعاهد الحكومية مفعّلاً
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد تفعيلها لنظام (زانكو لاين) الخاص بقبول الطلاب في الجامعات والمعاهد الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان لها "انطلاقاً من اليوم وحتى عشرة أيام قادمة سيكون نظام زانكو لاين الخاص بقبول الطلاب في الجامعات والمعاهد الحكومية مفعّلاً".

من جهته قال وزير التعليم العالي آرام محمد إن "نسبة قبول الطلاب الذين سيملأون استمارات التقديم عن طريق نظام زانكو لاين ستكون 100 في المئة".

وأضاف أن "جميع الطلاب بمقدورهم مراجعة المراكز الرسمية التي حددتها وزارة التعليم العالي لمساعدتهم في تعبئة استمارة زانكو لاين".

الرابط التالي هو رابط التقديم على نظام زانكو لاين

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