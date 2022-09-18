اقتصاد

أسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان

author_image مظفر مزوري
کوردستان العملات الذهب الاسعار أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148.000 دينار عراقي

100 يورو = 148.250 دينار عراقي

100 باوند إسترليني = 169.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 8100 دينار عراقي

100 ألف تومان إيراني = 4700 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2014 دينار عراقي

 

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار24 = 400.000 دينار عراقي

مثقال عيار21 = 358.000 دينار عراقي

مثقال عيار18 = 300.000 دينار عراقي

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