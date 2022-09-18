صحة وبیئة

نانمادول يضرب جزيرة جنوب اليابان.. ورياح بسرعة 162 كم في الساعة

نتوقع هطول أمطار غزيرة يبلغ منسوبها 50 سنتمتراً بحلول منتصف نهار الاثنين
author_image مظفر مزوري
العالم نانمادول اعصار رياح امطار

أربيل (كوردستان24)- ضرب إعصار نانمادول جزيرة في جنوب اليابان برياح قوية سرعتها 162 كيلومتر في الساعة وأمطار غزيرة، مما أدى الى شلل في حركة النقل البري والجوي وإجلاء الآف الأشخاص.

وقالت هئية الأرصاد الجوية اليابانية "ان إعصار نانمادول ضرب في البداية جزيرة ياكوشيما الجنوبية مصحوباً برياح سطحية تبلغ سرعتها 162 كيلومتر في الساعة".

وأضاف بيان الهيئة اليابانية "نتوقع هطول أمطار غزيرة يبلغ منسوبها 50 سنتمتراً بحلول منتصف نهار الاثنين"، وحذرت الأهالي من "فيضانات وانهيارات أرضية"، مضيفةً "كما نحذر سكان المنطقة المنكوبة من مستويات غير مسبوقة من الرياح والامواج العاتية، ونحث السكان على الاخلاء مبكراً".

وصفت السلطات اليابانية نانمادول بالخطير وتوقعت ان الاعصار سيتجه شرقاً ويصل الى طوكيو يوم الثلاثاء القادم، ولم تعلن حتى الآن عن وقوع أضرار جسيمة ولا إصابات.

وألغت السلطات اليابانية مئات الرحلات الجوية الداخلية من والى المنطقة، وقررت إيقاف المزيد من الرحلات في غرب اليابان حتى الثلاثاء القادم.

وقالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية "ان اكثر من 93 ألف منزل في جميع أنحاء جزيرة كيوشو انقطعت عنها الكهرباء اليوم الاحد بسبب الاضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء والمرافق".

وفي محافظة كاغوشيما التي تضررت بشدة، لجأ أكثر من 9000 شخص إلى مراكز الإجلاء، الأحد في محافظة ميازاكي، وتم إجلاء 4700 شخص آخرين.

المصدر: سكاي نيوز

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