مجتمع

حكومة إقليم كوردستان تباشر بناء الوحدات السكنية للمواطنين المستأجرين

بقرارٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيتم بناء 20 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستأجرين في جميع مدن وبلدات الإقليم
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري اليوم الأحد، بدء الحكومة إجراءات بناء مشروع الوحدات السكنية للمواطنين المستأجرين.

بقرارٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، سيتم بناء 20 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستأجرين في جميع مدن وبلدات الإقليم.

وقال محمد شكري في لقاءٍ صحفي " ستوّقع العقود مع المستثمرين مطلع الأسبوع القادم في أربيل"، مضيفاً "تم تخصيص الأرض وتحديد أسعار أقساط الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها".

وأضاف أننا "بانتظار تحديد الأرض الملائمة للبناء في السليمانية أيضاً"، مشيراً إلى أن "أسعار الوحدات السكنية مناسبة، وأقساط الدفعات الأولى والشهرية قليلة".

لافتاً أن "فترة دفعها ستكون على المدى البعيد بما يصل إلى 15 عاماً".

وختم حديثه قائلاً: "أصدرنا التعليمات لجميع الدوائر والإدارات المستقلة للإسراع في تخصيص الأراضي وتحديد المستثمرين".

وحددت حكومة الإقليم استمارةً الكترونية خاصة للتقديم على الوحدات السكنية.

وفي وقتٍ سابق أعلن وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان دانا عبد الكريم، أن "الوحدات السكنية ستكون مُخصّصة للأشخاص الذين لم يستفيدوا منها سابقاً".

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