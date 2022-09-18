سیاسة

نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية

سيحضر الندوات والاجتماعات التي ستعقد على مدار اليومين المخصصين لهذه المراسم الرسمية
author_image مظفر مزوري
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة إقليم كوردستان اليوم الاحد أن رئيس إقليم كوردستان سيصل بريطانيا للمشاركة في مراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها اليوم " تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البريطانية للمشاركة في مراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية، يصل رئيس إقليم كوردستان، السيد نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد 18 أيلول 2022 إلى العاصمة البريطانية لندن".

وأضاف البيان " وخلال زيارته هذه سيشارك الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى جانب قادة وزعماء دول العالم في مراسم توديع الراحلة ملكة المملكة المتحدة".

وأشار البيان الى أن رئيس إقليم كوردستان "سيحضر الندوات والاجتماعات التي ستعقد على مدار اليومين المخصصين لهذه المراسم الرسمية".

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