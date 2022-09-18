حكومة كوردستان ترصد مبالغ مالية لتطوير القطاع التعليمي

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير تربية إقليم كوردستان آلان حمه سعيد اليوم الأحد، أن الحكومة رصدت مبلغاً مالياً لشراء ثمانية ملايين لتراً من النفط الأبيض للمدارس لاستخدامه في التدفئة خلال فصل الشتاء.

وشارك رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني قبل عدة أيام في قرع جرس بداية العام الدراسي الجديد في قضاء بردرش، قائلاً "لدينا خلال هذه السنة خطط وبرامج مختلفة لتطوير قطاع التربية".

وقال وزير التربية في تصريح صحفي من مدينة السليمانية، إن "الفصل الدراسي الأول سينتهي قبل حلول رأس السنة الميلادية".

وأكد آلان حمه سعيد أن "كافة الصفوف الدراسية ستنهي اختبارها النهائي في شهر مايو/آيار 2023، لافتاً أن "شهر رمضان سيصادف الأيام الأخيرة لشهر مارس/آذار"، مضيفاً "أننا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني رصد مبلغ 20 مليار دينار لشراء كافة حاجيات المدارس، إضافةً إلى مشروع بناء 73 مدرسة جديدة وترميم القديمة، وروضاتٍ للأطفال".

وفي وقتٍ سابقٍ من الآن قال وزير تربية إقليم كوردستان، إن "العام الدراسي الجديد سيكون عام الاهتمام بالدراسة المهنيّة".