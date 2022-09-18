سیاسة

حكومة كوردستان ترصد مبالغ مالية لتطوير القطاع التعليمي

author_image Kurdistan24 اربیل
وزير التربية في إقليم كوردستان
وزير التربية في إقليم كوردستان
کوردستان كوردستان وزير التربية

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير تربية إقليم كوردستان آلان حمه سعيد اليوم الأحد، أن الحكومة رصدت مبلغاً مالياً لشراء ثمانية ملايين لتراً من النفط الأبيض للمدارس لاستخدامه في التدفئة خلال فصل الشتاء.

وشارك رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني قبل عدة أيام في قرع جرس بداية العام الدراسي الجديد في قضاء بردرش، قائلاً "لدينا خلال هذه السنة خطط وبرامج مختلفة لتطوير قطاع التربية".

وقال وزير التربية في تصريح صحفي من مدينة السليمانية، إن "الفصل الدراسي الأول سينتهي قبل حلول رأس السنة الميلادية".

وأكد آلان حمه سعيد أن "كافة الصفوف الدراسية ستنهي اختبارها النهائي في شهر مايو/آيار 2023، لافتاً أن "شهر رمضان سيصادف الأيام الأخيرة لشهر مارس/آذار"، مضيفاً "أننا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني رصد مبلغ 20 مليار دينار لشراء كافة حاجيات المدارس، إضافةً إلى مشروع بناء 73 مدرسة جديدة وترميم القديمة، وروضاتٍ للأطفال".

وفي وقتٍ سابقٍ من الآن قال وزير تربية إقليم كوردستان، إن "العام الدراسي الجديد سيكون عام الاهتمام بالدراسة المهنيّة".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف