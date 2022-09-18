سیاسة

العراق يتعهد بإنجاح القمة العربية عبر "مشاركة فاعلة"

سبق أن أعلنت الجامعة العربية عن الاتفاق النهائي على عقد قمتها في الجزائر
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الكاظمي يتسلم دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية
الكاظمي يتسلم دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية
العراق العراق الكاظمي القمة العربية

أربيل (كوردستان 24)- تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد بالعمل على إنجاح القمة العربية المزمع انطلاقها في الجزائر في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وعُقدت آخر قمة عربية عام 2019 وذلك بعد تأجيلها في عامي 2020 و2021 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتسلم الكاظمي اليوم دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور القمة التي يرجح أن يحضرها العديد من الزعماء العرب.

وذكر بيان حكومي عراقي أن الكاظمي تسلم الدعوة من مبعوث الرئيس الجزائري وزير العدل عبد الرشيد طبي الذي زار بغداد اليوم.

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده "حرص العراق على إنجاح القمة والمشاركة الفاعلة في أعمالها".

وسبق أن أعلنت الجامعة العربية عن الاتفاق النهائي على عقد قمتها في الجزائر في الأول من تشرين الثاني المقبل.

ويتزامن تاريخ انعقاد القمة العربية المقبلة مع ذكرى إحياء "ثورة التحرير" الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي قبل 68 عاماً.

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