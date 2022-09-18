نجله ظهر مع ملا شوان.. السليمانية تنقض على والد انتحاري تنقل عبر الحدود

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات الأمن (الأسايش) في السليمانية اليوم الأحد اعتقال أحد عناصر داعش كان نجله قد فجر نفسه على البيشمركة في السنوات الماضية.

وقالت قوات الأسايش في بيان إن مفارزها اعتقلت داعشياً كان نجله المدعو "عبود" قد ظهر عام 2015 في تسجيل مصور مع الإرهابي "ملا شوان" قبل أن يفجر نفسه على البيشمركة.

واعتقل الإرهابي في عملية خاصة نفذتها مفارز أسايش غرب السليمانية في 14 من الشهر الجاري في بلدة كوبالة، بحسب البيان.

وأشارت قوات الأمن أن الإرهابي ينحدر من قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، وقد تواصل مع القاعدة عام 2005، ثم انضم مع ثلاثة كورد في صفوف داعش.

وبعد هزيمة داعش في العراق، فر الإرهابي إلى سوريا ثم استقر ضمن حدود دير الزور، وبعدها انتقل إلى تركيا قبل عودته إلى العراق عام 2020.

وذكرت قوات الأمن أن المطلوب الداعشي حاول الاختباء في السليمانية وغيّر أماكن إقامته سبع مرات حتى الانقضاض عليه واعتقاله.