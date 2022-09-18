سیاسة

نيجيرفان بارزاني يعزي الملك تشارلز الثالث خلال مشاركته في وداع الملكة

عبر الملك تشارلز الثالث عن شكره وتقديره لنيجيرفان بارزاني
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کوردستان إقليم كوردستان بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- بعد وصوله إلى بريطانيا للمشاركة في مراسم وداع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لبى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد دعوة رسمية للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، إلى جانب قادة وزعماء دول العالم، يرافقه سعادة السفير العراقي لدى بريطانيا، للمشاركة في مراسم استقبال الضيوف بقصر بكنغهام الملكي في لندن.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان أن نيجيرفان بارزاني قدم تعازيه وتعازي شعب وحكومة إقليم كوردستان للملك تشارلز الثالث والعائلة الملكية وشعب وحكومة المملكة المتحدة ودول الكومنويلث، مجدداً التعبير عن تعاطفه ومشاركته الحزن معهم.

من جانبه، عبر الملك تشارلز الثالث عن شكره وتقديره لنيجيرفان بارزاني لمشاركته في مجلس عزاء ومراسم وداع الملكة إليزابيث الثانية.

وكان نيجيرفان بارزاني قد وصل مساء اليوم إلى لندن تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البريطانية للمشاركة، إلى جانب قادة وزعماء دول العالم، في مراسم وداع ملكة المملكة المتحدة الراحلة، ويشارك الليلة في مراسم وداع الملكة وإبداء التقدير لها أمام نعشها في برلمان المملكة المتحدة.

 

 

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