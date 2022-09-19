سیاسة

‌الحرس الثوري الإيراني يعلن تحطّم مقاتلة تابعة له جنوبي البلاد

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إيران الحرس الثوري طائرة سقوط ايران

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقتٍ متأخر من مساء الأحد، تحطّم طائرةٍ مقاتلة من طراز (سوخوي 22)، جنوبي البلاد بسبب عطلٍ فني.

العلاقات العامة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري أكدت في بيانٍ لها، أن الطائرة تعرّضت لخللٍ فني أثناء مهامها، ووُجِّهت إلى مناطق غير مأهولة، بينما هبط الطيار بأمان باستخدام مقعد القفز.

ويُعدُّ هذا الحادث هو الرابع منذ بداية عام 2022، فقد سبق أن أُصيب طياران في يونيو حزيران الماضي في حادث تحطم مقاتلة من طراز F-14  وسط البلاد.

فيما قُتِل طياران في مايو أيار الماضي في حادث تحطم طائرة من  طراز (F7)، وفي فبراير شباط الماضي، قُتِل ثلاثة أشخاص، اثنان منهما من طاقم طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإيراني تحطّمت في مدينة تبريز، شمال غربي البلاد.

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