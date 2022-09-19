سیاسة

بايدن: سندافع عن تايوان إذا تعرضت لغزو صيني

author_image سوار أحمد
العالم جو بايدن الصين تايوان

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد، إن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لغزو صيني.

وشدد بايدن في مقابلة بثتها محطة "سي بي إس"، على أنه بموقفه هذا، لا "يشجع" الجزيرة على إعلان استقلالها، قائلا "إنه قرارهم". وهو أول موقف صريح لبايدن منذ عودة التوتر في المنطقة.

وصرح متحدث باسم البيت الأبيض مساء الأحد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان "لم تتغير".

وفي إجابته على سؤال عما إذا كان "الأمريكيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني"، أجاب بايدن خلال المقابلة "نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق"، مشددا على أنه، بموقفه هذا، لا "يشجع" الجزيرة على إعلان استقلالها، قائلا "إنه قرارهم".

وتعتبر الصين أن تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة جزء من أراضيها، ولا تستبعد أن تعيدها إلى سيادتها ولو بالقوة، فيما تتمتع الجزيرة بحكم ديموقراطي.

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