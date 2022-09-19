ریاضة

الريال يطيح بأتلتيكو في "ديربي" مدريد

author_image سوار أحمد
العالم ريال مدريد اتلتيكو

أربيل (كوردستان24)- أطاح فريق ريال مدريد بجاره أتلتيكو في معقله بنتيجة (2-1) في "ديربي" العاصمة مدريد، الذي جمعهما مساء يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم السيطرة الميدانية لأتلتيكو في أغلب فترات الشوط الأول فإن  النادي الملكي تمكن من تسجيل هدفين عن طريق البرازيلي رودريغو في الدقيقة 18، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني، قلص أتلتيكو مدريد الفارق؛ ليشعل المباراة في الدقائق الأخيرة، عقب تسجيل اللاعب البديل ماريو هيرموسو هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 83.

وحقق فريق ريال مدريد انتصاره السادس على التوالي، وعاد إلى صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة.

في المقابل، تراجع نادي أتلتيكو مدريد إلى المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 10 نقاط.

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