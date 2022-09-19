في اتصال هاتفي الرئيس بارزاني يعزي بوفاة "أميني"

أربيل (كوردستان24)- عزى الرئيس مسعود بارزاني يوم الأحد، بوفاة الشابة الكوردية مهسا اميني، وذلك في اتصال هاتفي مع عائلتها.

وجاء في بيان نشره مقر بارزاني، "أجرى الرئيس بارزاني اتصالاً هاتفياً مع عائلة المغدورة جينا أميني وعبر لهم فيه عن عميق حزنه ومواساته ".

وأضاف البيان أن الرئيس بارزاني تمنى للفقيدة الرحمة والمغفرة ولأهلها الصبر والسلوان".

وكانت مهسا أميني (22 عاما) في زيارة إلى طهران مع عائلتها عندما أوقفتها الأربعاء وحدة الشرطة المكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب، حيث توفيت لاحقا نتيجة التعذيب الذي تعرضت له.