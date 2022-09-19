"الحدث الأبرز هذا العام".. كوردستان24 الراعي الإعلامي لملتقى الرافدين

أربيل (كوردستان24)- اختار مركز الرافدين للحوار قناة كوردستان 24 الفضائية راعياً إعلامياً لملتقى الرافدين الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

ووقعت إدارتا قناة كوردستان24 ومركز الرافدين للحوار "عقد الراعي الإعلامي" للملتقى بنسخته الرابعة تحت شعار "العالم يتغير".

وبموجب العقد، ستنقل شاشة قناة كوردستان 24 وقائع الملتقى على مدى أربعة أيام ابتداءً من يوم الاثنين 26 أيلول لغاية 29 من الشهر ذاته.

ويحظى الملتقى بمشاركة 300 شخصية دولية سياسية وأكاديمية وباحثين ومثقفين من 33 دولة، حسبما ذكره مركز الرافدين.

ويقول المركز، ومقره بغداد، إن 1000 شخصية عراقية ستشارك في الملتقى الذي يتناول ملفات دولية وإقليمية ومحلية "تحمل معالم التغيير العالمي".

أهداف الملتقى

- طرح مبادرات وطنية ودولية بشأن القضايا التي يناقشها، عبر حث المشاركين على النظر بواقعية في المشكلات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتغليب العقلانية والتفكير الإيجابي وصولاً إلى حلول تلك المشكلات.

- محورية العراق أن يكون مكاناً للحوار البناء بشأن التطورات العالمية، وإمكانية استضافة الملتقيات والمؤتمرات الدولية التي تناقش بعمق تلك الملفات وتخرج بتوصيات عملية بشأنها.

- تعزيز التواصل العلمي بين النخب وصناع القرار العراقيين والعرب والأجانب، لاسيما الجامعات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وصناع القرار وأصحاب الرؤى.

- إثراء النقاش حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأمنية العالمية وتحليل تداعياتها وتشخيص المشكلات فيها وسبل التعامل الإيجابي معها.

- تبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين مراكز الأبحاث والتفكير في العالم والمنطقة بما يعزز التواصل لإيجاد حلول ناجعة للمشكلات العالمية المعاصرة، وتنضيج الرؤى والآراء وتوطيد العلاقات بين المؤسسات المحلية والدولية من جهة، والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى.

يتضمن الملتقى ورش العمل الآتية:

1.التحول الرقمي: من الأرض الى الفضاء... فرص للنمو الاقتصادي أم تهديد للأمن العالمي؟

2.قطاع الطاقة: ضرورات الحوكمة.. مسارات التنويع.. آفاق الاستدامة.

3.العالم يتغير: من اتفاقية باريس الى ميثاق غلاسكو للمناخ.

4.منظومة الفساد: آفة مستحكمة.. حلول خجولة.

5.الدستور العراقي: خروقات مستمرة.. تعديلات مؤجلة.. حلول غائبة.

6.دور المنظمات غير الحكومية في توجيه السياسات العامة ودعم دولة القانون.

يناقش الملتقى في جلساته الموضوعات الآتية:

1.عالم ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية: التداعيات الجيوسياسية واحتمالات الحرب الكونية.

2."الحزام والطريق" و"البوابة العالمية": تقاطع الاستراتيجيات والاستقطاب الدولي.

3.الاسس التشريعية: تعزيز الأدوار نحو بناء دولة المواطنة.

4.السياسات النقدية: تقوية التعافي من التعاون الدولي الى صناعة النهوض.

5.استدامة الأمن الغذائي: تعثر سلاسل التوريد واستراتيجيات المواجهة.

6.الاستثمار في الشرق الأوسط: إمكانات الجذب والتحفيز وتقليل التفاوت.

7."قمة بغداد للتعاون والشراكة": ضرورات العمل الإيجابي لمواجهة التحديات.

8.أزمات المغرب العربي "تونس" و "ليبيا" : جدليات الصراع ورهانات القوى.

9.العلاقات العراقية البحرينية: آفاق التعاون والشراكة.

10.أفغانستان: مستقبل مجهول بين تجدد الصراع وخيارات التعايش.

11.من ساحات الاحتجاج الى قبة البرلمان: جدليات التغيير ومآلات المستقبل

12.قدرات الردع الدفاعي والجهد الأمني ركائز أساسية في تعزيز السيادة وحماية المجتمع.

13.مشكلات التعليم العالي: أزمة البحث العلمي والمؤثرات السياسية ومتطلبات الاستقلال.

14. العشائر العراقية.. أصالة التقاليد.. ضرورة الحداثة.. إيجابية الدور.