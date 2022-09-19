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بالفيديو والصور | حريق هائل يلتهم محالاً تجارية في "داون تاون" بأربيل

لا تعرف بعد أسباب الحريق في الوقت الذي تكافح فيه فرق الإطفاء لإخماده
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لم يتسن معرفة أسباب الحريق
لم يتسن معرفة أسباب الحريق
کوردستان أربيل داون تاون حريق

أربيل (كوردستان 24)- شب حريق اليوم الاثنين في سوق "داون تاون" الشهير وسط أربيل دون أن يخلف عن وقوع خسائر بشرية.

والتهم الحريق عدداً من المحال التجارية، ولا سيما المخصصة لبيع الألبسة الجاهزة مما خلّف أضراراً مالية كبيرة لم يتسن تقديرها بعد.

ولا تعرف بعد أسباب الحريق في الوقت الذي تكافح فيه فرق الإطفاء لإخماده بعدما تمكنت من السيطرة عليه ومنع اتساع رقعته.

ويقع "داون تاون" في قلب أربيل ويضم عشرات المحال التجارية ويعج بالمتبضعين في أغلب الأوقات.

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