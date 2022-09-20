موسكو تقترح عقد لقاء بين وزيري الخارجيتين السوري والتركي

أربيل (كوردستان24)- قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الاثنين، ان بلاده تؤيد فكرة عقد اجتماع بين وزيري خارجية تركيا وسوريا، مشيرا الى ان موسكو مستعدة لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.

وقال بوغدانوف لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، "نعتقد أن اللقاء سيكون مفيدًا، نحن نتحدث عن إقامة اتصالات، حتى الآن توجد اتصالات عسكرية وأمنية، نحن ندعمهم ونشجعهم على الالتقاء وإيجاد قواسم مشتركة في مواقفهم".

وأكد أن بلاده تؤيد تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق كما يحدث مع دول أخرى في المنطقة، وأضاف أنها مستعدة للمساعدة في عقد لقاء على جميع المستويات بناء على تجاربهم السابقة في عقد لقاءات كهذه.

وأبدى نائب وزير الخارجية الروسي ترحيبه باستعداد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للاجتماع مع الرئيس السوري، بشار الأسد.

ويأتي هذا بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي أردوغان، بخصوص قبوله لقاء الأسد في حال اجتمع به في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" بسمرقند.