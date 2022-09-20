بتكلفة أكثر من 9 مليار دينار.. قرب انجاز ثاني أكبر سد بمحافظة دهوك

أربيل (كوردستان24)- أفاد القائمون على بناء سد خنس في محافظة دهوك، لكوردستان24، أن المشروع اكتمل بنسبة 98 في المئة، مؤكدين انتهاء أعماله في المستقبل القريب.

وتبدي حكومة إقليم كوردستان أهمية كبيرة في بناء المشاريع الاستراتيجية، كالسدود المائية، تأكيداً منها للحفاظ على "الثروة المائية والزراعية في البلاد".

وقال الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، في 15 أيلول 2022، إنه "من أجل الاهتمام بقطاع المياه في محافظة دهوك، وبناءً على طلبٍ من وزارة الزراعة والموارد المائية، خصصت الحكومة مبلغ تسعة مليارات و218 مليون دينار لبناء سد خنس.

وسد خنس هو ثاني أكبر سد في دهوك، وبمقدوره استيعاب سبعة ملايين متر مكعب من المياه سنوياً وبانتهاءه سيوفر المشروع كمياتٍ كبيرة من المياه لسكان المحافظة.